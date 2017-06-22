Присяжный анонимно рассказал об отменённом вердикте по делу комика Косби

79-летнего актёра обвинили в сексуальном насилии в отношении бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии.

По делу в отношении американского комика Билла Косби о сексуальном насилии десять из 12 присяжных заседателей согласились с двумя пунктами обвинения из трёх. Однако судья, рассматривавший дело, отменил преследование, назвав его незаконным. Об этом в интервью ABC News сообщил один из присяжных.

EXCLUSIVE: 10 of 12 jurors agreed Bill Cosby was guilty on two counts, juror tells @ABC News. https://t.co/zfjZ1ziJUK pic.twitter.com/iG7klE3yV2 — ABC News (@ABC) 22 июня 2017 г.

Собеседник телеканала добавил, что по третьему пункту виновным Косби признал лишь один присяжный. Заявление было сделано на условиях анонимности.

В заседании по делу комика, проходившем в Норристауне (штат Пенсильвания), приняли участие 12 присяжных: семь мужчин и пять женщин. Как сообщали СМИ, судья заметил нарушения в разбирательстве и отпустил Косби на свободу.

Напомним, американский актёр предстал перед судом по обвинению Андреа Констанд, которую он якобы изнасиловал в 2004 году. Вместе с ней с аналогичными обвинениями против Косби выступили около 50 женщин.