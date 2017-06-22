Трамп: Соглашение по климату стоило бы американцам миллиардов долларов

По словам президента, участие США в Парижском соглашении по климату привело бы страну к постоянному негативному состоянию экономики.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Айове заявил, что участие страны в Парижском соглашении по климату стоило бы американцам "миллионов потерянных рабочих мест" и "миллиардов долларов".

— Парижское климатическое соглашение стоило бы американцам миллионов потерянных рабочих мест и миллиардов и миллиардов потерянных долларов и привело бы нас к постоянным убыткам. Если бы на это подписались, это была бы катастрофа, — заявил Трамп.

Кроме того, президент выразил возмущение в связи с тем, что многие стали осуждать решение Трампа покинуть соглашение, несмотря на то что участие не является обязательным.

— И они все говорили — это не обязательно! Ну конечно! Когда все нас стали осуждать, когда мы подумали, что участие необязательно, — сказал Трамп.

Напомним, в ходе президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что тема глобального потепления является обманом, и намеревался покинуть климатическое соглашение в случае победы. О своём решении он объявил первого июня.