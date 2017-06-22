Макрон рассказал о будущем отношений Франции и Британии после Брексита

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после Брексита отношения между Парижем и Лондоном будут основываться на на прагматизме, а сотрудничество в сферах обороны и борьбы с терроризмом продолжится.

— Прагматизм будет определять наши новые отношения, — сказал Макрон в интервью Guardian.

Также французский лидер таке прокомментировал возможность "возвращения назад" для Британии.

— С момента, когда речь уже идёт о сроках и задачах, очень сложно вернуться, мы должны быть честны друг с другом, — сказал президент.