Часы Джеки Кеннеди продали на аукционе за 379 тысяч долларов

Часы экс первой леди преподнес её зять в память о дне, когда он меньше чем за сутки прошёл пешком около 80 километров.

Золотые часы Cartier с сапфиром, которые Джеки Кеннеди получила в подарок от мужа своей сестры, были проданы за 379 тысяч долларов на аукционе Christie's.

Принц Станислав Радзивелл сделал бывшей первой леди подарок в 1963 году, который является по-настоящему памятным.

An engraved gold Cartier watch given to Jacqueline Kennedy and her thank-you painting sold for $379,500 at auction https://t.co/0TBk95Tz6b — AFP news agency (@AFP) 21 июня 2017 г.

— Джеки от Стаса, — говорится на выгравированной надписи, содержащей также дату, когда супруга экс-президента "подбила" зятя на пешую прогулку длиной в 50 миль в рамках профилактической акции, которую Джон Кеннеди объявил по всей стране. Кроме того, с оборотной стороны часов есть и время, когда Станислав начал путешествие и завершил его (20 часов).

В ответ на подарок Джеки преподнесла супругу сестры рисунок, на котором запечатлён он сам вместе с другом во время прогулки. Изображение также выставлялось на аукционе.

Известно, что изначально сам аукционный дом оценивал стоимость часов в 60–120 тысяч долларов.