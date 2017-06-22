Samsung выпустит новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Выпуская такой гаджет, компания стремится завоевать тех потребителей, которые предпочитают телефоны с традиционным дизайном.

Компания Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку. Как сообщает агентство Yonhap, девайс будет доступен в красном и чёрном цветах и появится в магазинах Южной Кореи уже в эту пятницу. Приобрести его можно будет за 260 долларов США.

Samsung to release new flip smartphone https://t.co/hbYL19JO5i — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 22 июня 2017 г.

Galaxy Folder 2 выглядит как старые модели телефонов, работает на Android 6.0, оснащён камерами 8 и 5 мегапикселей.

Выпуская такой гаджет, компания стремится завоевать тех потребителей, которые предпочитают телефоны с традиционным дизайном. Принимая во внимание потребности пожилых потребителей, рингтоны на телефоне будут более громкими.