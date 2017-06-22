Сергей Бобровский стал лучшим голкипером НХЛ сезона 2016/17

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Сергей Бобровский стал лучшим голкипером НХЛ сезона 2016/17

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Сергей Бобровский. Фото: © REUTERS

На награду также претендовали канадцы Брэйден Холтби из "Вашингтона" и Кэри Прайс из "Монреаля".

Российский голкипер клуба "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский второй раз в карьере получил приз лучшего вратаря регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — "Везина Трофи". Торжественная церемония закрытия сезона прошла в Лас-Вегасе.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам регулярного чемпионата Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб — 2,07 (в среднем за матч) и по проценту отражённых бросков — 0,931. Россиянин также установил третий результат по количеству шатаутов — в семи играх голкипер не пропустил ни одной шайбы.

Отметим, что для Бобровского это вторая подобная награда. Первую он получил по итогам сезона 2012/13. Спортсмен является единственным российским вратарём, получавшим приз "Везина Трофи".

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