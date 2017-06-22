Инвестор Билл Герли покинет совет директоров Uber

За последние две недели это будет третья перестановка в американской международной компании.

Член совета директоров Uber Билл Герли покинет свой пост вслед за главным исполнительным директором компании Трэвисом Калаником, пишет Bloomberg.

Сообщается, что освободившееся в совете место займёт Мэтт Колер — партнёр Герли по компании Benchmark.

21 июня в отставку подал основатель сервиса Трэвис Каланик. Таким было требование пятерых крупных инвесторов компании. По их мнению, обновление кадров и изменение стратегии ведения бизнеса положительно скажется на имидже и прибыли сервиса.

Неделей ранее свой пост оставил и Дэвид Бондерман — ещё один член совета директоров. Причиной такого шага стал уничижительный комментарий в адрес женщин на одной из корпоративных встреч.