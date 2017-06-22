Контрабандистов из Китая в женском белье поймали в Забайкалье

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Контрабандистов из Китая в женском белье поймали в Забайкалье

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Мужчины под утягивающими женскими шортами и боди попытались пронести 12 килограммов необработанного нефрита.

В Забайкальском крае на таможенном посту поймали контрабандистов из Китая, которые попытались пронести через российскую границу 12 килограммов необработанного нефрита.

<p>Фото: Пресс-служба Забайкальской таможни</p>

Чтобы тяжёлые камни не выпали, мужчины надели под свою одежду женское бельё — утягивающие шорты и боди.

<p>Фото: Пресс-служба Забайкальской таможни</p>

Обоих иностранцев досмотрели работники таможни и нашли под бельём 20 камней, которые они планировали продать в Китае.

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