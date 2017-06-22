Контрабандистов из Китая в женском белье поймали в Забайкалье

Мужчины под утягивающими женскими шортами и боди попытались пронести 12 килограммов необработанного нефрита.

В Забайкальском крае на таможенном посту поймали контрабандистов из Китая, которые попытались пронести через российскую границу 12 килограммов необработанного нефрита.

Чтобы тяжёлые камни не выпали, мужчины надели под свою одежду женское бельё — утягивающие шорты и боди.

Обоих иностранцев досмотрели работники таможни и нашли под бельём 20 камней, которые они планировали продать в Китае.