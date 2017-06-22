На Алтае водитель легковушки спасся после столкновения сразу с двумя поездами

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На Алтае водитель легковушки спасся после столкновения сразу с двумя поездами

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Мужчина успел выскочить из авто перед тем, как поезд отбросил машину под грузовые вагоны поезда, ехавшего по соседним путям.

Авария с участием пассажирского поезда, товарного состава и "Жигулей" произошла на 193-м километре участка ветки "Алтайская — Артышта 2".

<p>Фото: vk.com /Barnaul 22</p>

Водитель легковушки выехал на рельсы перед подъезжавшим составом. Мужчина успел выскочить, после этого поезд отбросил машину под грузовые вагоны поезда, ехавшего по соседним путям.

Пострадавших в результате аварии нет.

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