На Алтае водитель легковушки спасся после столкновения сразу с двумя поездами

Мужчина успел выскочить из авто перед тем, как поезд отбросил машину под грузовые вагоны поезда, ехавшего по соседним путям.

Авария с участием пассажирского поезда, товарного состава и "Жигулей" произошла на 193-м километре участка ветки "Алтайская — Артышта 2". Водитель легковушки выехал на рельсы перед подъезжавшим составом. Мужчина успел выскочить, после этого поезд отбросил машину под грузовые вагоны поезда, ехавшего по соседним путям. Пострадавших в результате аварии нет.