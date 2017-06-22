В Нью-Йорке автобус врезался в церковь

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В Нью-Йорке автобус врезался в церковь

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Отмечается, что автобус был без пассажиров. В настоящее время полиция проводит расследование.

В Бруклине автобус врезался в церковь. Как сообщает ABC News, инцидент произошёл 21 июня. Водитель вышел из автобуса, после чего тот покатился вниз по улице, задел по меньшей мере шесть припаркованных автомобилей, помял забор и врезался в здание церкви.

В результате произошедшего пострадал мужчина, в момент ДТП возившийся с машиной, из-за удара автобуса его отбросило на тротуар, однако он серьёзно не пострадал.

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