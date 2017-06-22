В Нью-Йорке автобус врезался в церковь

Отмечается, что автобус был без пассажиров. В настоящее время полиция проводит расследование.

В Бруклине автобус врезался в церковь. Как сообщает ABC News, инцидент произошёл 21 июня. Водитель вышел из автобуса, после чего тот покатился вниз по улице, задел по меньшей мере шесть припаркованных автомобилей, помял забор и врезался в здание церкви.

Video shows empty MTA bus roll down a Brooklyn block, striking cars before crashing to a stop in front of a church. https://t.co/p5QePl7EEz pic.twitter.com/0BZVszY332 — ABC News (@ABC) 22 июня 2017 г.

В результате произошедшего пострадал мужчина, в момент ДТП возившийся с машиной, из-за удара автобуса его отбросило на тротуар, однако он серьёзно не пострадал.