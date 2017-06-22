WSJ: Администрацию Трампа могут ожидать кадровые изменения

По словам источников издания, президент США размышляет над заменой главы аппарата сотрудников Белого дома и генерального прокурора.

Белый дом могут ожидать дальнейшие кадровые изменения, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным издания, подобное развитие ситуации связано с расследованием "контактов команды президента с РФ". Согласно утверждению нескольких человек из окружения Трампа, президент несколько месяцев обсуждает с ними варианты замены для главы аппарата сотрудников Белого дома Рейнса Прибаса — его дальнейшая деятельность на этом посту может оказаться под вопросом, если до августовских парламентских каникул не будет принят закон в сфере здравоохранения.

Также в зоне риска может оказаться глава Минюста США Джефф Сешнс. Трамп, как сообщается, предлагал "встряхнуть" министерство.

По словам одного из источников, в связи с расследованием по РФ в Белом доме ощущается напряжённость: информация сливается, и никто не чувствует себя в безопасности на своей должности.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер может занять в Белом доме другую должность — не менее ответственную, но не такую публичную.