Конгрессмен: В законопроекте об антироссийских санкциях есть нарушения

Ранее документ раскритиковали госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также представители МИД Австрии и Германии.

Законопроект о санкциях в отношении России и Ирана, ранее утверждённый Сенатом США, составлен с нарушениями процедурных норм. Об этом со ссылкой на члена палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти пишет Associated Press. По словам законодателя, документ сначала был рассмотрен в сенате, а затем в палате представителей, что противоречит конституции.

— Проблема в том, что сенат сплоховал, — цитирует агентство слова Маккарти.

Конгрессмен также сообщил, что сенат может внести правки в документ или же палата представителей может сделать новый проект по санкциям. Когда это произойдёт и какие именно пункты документа привели к возникновению проблемы, Маккарти не уточнил.

Напомним, законопроект, предусматривающий усиление санкций против России и Ирана, был окончательно утверждён 15 июня. Документ поддержали большинство сенаторов: 97 голосов против двух.

Поправки предполагают ужесточение действующих ограничений в отношении ряда российских "энергетических проектов", а также металлургии, судоходства и железных дорог. Кроме того, санкции могут быть введены против лиц, которые Запад сочтёт причастными к нарушениям прав человека и кибератакам.

В связи с этим госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что установленная законопроектом кодификация санкций лишит Вашингтон определённой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Такой же позиции придерживалась и администрация предыдущего американского лидера Барака Обамы.

Министерства иностранных дел Австрии и Германии также раскритиковали планы США. Представители дипведомств отметили, что новые ограничительные меры по отношению к России противоречат международному праву.