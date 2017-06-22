NY Times: Белый дом хочет ослабить законопроект о санкциях против РФ

Сенат США 98 голосами "за" одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана.

Белый дом взаимодействует с палатой представителей, чтобы ослабить принятый ранее сенатом законопроект, который накладывает новые санкции на РФ и ограничивает возможности президента США по их смягчению. Об этом сообщает газета New York Times.

— Усилия направлены на предотвращение неловкой и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по России, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что палата представителей, как правило, критически настроенная по отношению к РФ, сейчас сталкивается с выбором между демонстрацией жёсткой линии против Москвы и стремлением избежать конфронтации со своим собственным президентом.

Напомним, ранее сенат США окончательно утвердил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Поправки касаются срока финансирования российских банков и компаний нефтегазового сектора, а также таких отраслей, как металлургия, судоходство и железные дороги. Теперь пакет санкций должна рассмотреть палата представителей.