На третьем ребёнке в семействе Уэст-Кардашьян настоял Канье

Пара собирается воспользоваться услугами суррогатной матери, она получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по $4500.

Знаменитая пара, Ким Кардашьян и Канье Уэст, наняли суррогатную мать, которая родит им сына или дочь. Как сообщает People на третьем ребёнке настоял именно Канье.

Как отмечается, сама Кардашьян изначально думала, что двух детей в семье вполне достаточно, однако по мере взросления сына поняла, что соскучилась по малышу в доме, и всё больше и больше говорила о третьем ребёнке, считая, что её дети слишком быстро растут.

Как сообщал Лайф, Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли суррогатную мать для своего третьего ребёнка. Очередная беременность может нанести непоправимый урон здоровью звезды реалити-шоу, поэтому она обратилась к специализированному агентству. Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по $4500. Если женщина забеременеет двойней или тройней, то за каждого "дополнительного" ребёнка ей положена премия в пять тысяч долларов.