МОК готовит санкции против России из-за допингового скандала

Изучением случаев нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами занимаются две олимпийские комиссии.

Антироссийские санкции за использование допинга на Олимпиаде 2014 года в Сочи спортсменами из России будут введены до октября текущего года. Об этом газете The New York Times сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто, планируя решение проблем в будущем, мы забудем прошлое. Нельзя просто забыть то, что случилось в Сочи. Мы ясно дали понять, что за прошлое, за то, что там случилось, нужно ввести санкции, — заявил Бах.

То, насколько жёсткими будут данные ограничения, президент МОК не уточнил. По его словам, случаи нарушения россиянами антидопингового законодательства сейчас изучают две олимпийские комиссии.

Напомним, первая часть доклада независимой комиссии Ричарда Макларена, содержащая итоги расследования допинговых махинаций на сочинской Олимпиаде, была представлена в июле 2016 года. Несколько десятков спортсменов из России обвинялись в мошенничестве. В результате от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро были отстранены российские олимпийские сборные по лёгкой и тяжёлой атлетике. Паралимпийская сборная пропустила соревнования в полном составе.

В декабре того же года была опубликована вторая часть доклада Макларена. Она содержала в себе информацию о махинациях с допинг-пробами, в которые были вовлечены тысячи российских спортсменов. К тому же сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб. В итоге Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а также этапа Кубка мира в Тюмени.