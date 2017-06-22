Лидер Bad Boys Blue прислал видеообращение томским врачам

В марте музыканты популярной в 1990-х годах группы после концерта в Новосибирске попали в ДТП, помощь им оказали местные медики.

Солист группы Bad Boys Blue Джон Макинерни отправил видеообращение томским врачам, музыкант поблагодарил их за помощь после аварии на трассе Новосибирск — Томск, в которую он попал 4 марта.

— Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестёр — всех, кто участвовал в моём лечении, — заявил музыкант.

Как сообщается на сайте областной администрации, обращение Джон записал в Варшаве и отправил в департамент здравоохранения ко Дню медицинского работника.

Напомним, в марте музыканты популярной в 1990-х годах группы Bad Boys Blue после концерта в Новосибирске попали в ДТП по дороге в Томск. 59-летний солист Джон Макинерни получил перелом бедра, помощь ему оказали местные врачи. На лечении в РФ музыкант находился три недели.