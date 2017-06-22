Вечер в театре с 27-летней замминистра Украины купили за девять тысяч гривен

Вырученные от продажи лота деньги планируется направить в детский институт хирургии.

Поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко, представленный на благотворительном аукционе, купили за девять тысяч гривен (20,5 тысячи рублей). Стартовая цена лота составляла 100 гривен, сообщает портал "Вести Украины".

Победителем аукциона стал Алексей Бойчук. Никакой дополнительной информации, кроме имени и фамилии, о мужчине нет. Всего в аукционе приняли участие семь человек.

Отмечается, что вырученные от продажи лота деньги будут направлены в детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ранее на украинском портале публичных закупок ProZorro появился подобный лот — завтрак с заместителем министра внутренних дел страны по вопросам европейской интеграции Анастасией Деевой. Предлагать цены за встречу с девушкой можно до 28 июня.