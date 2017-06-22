В лагере под Новосибирском 7-летняя девочка сломала позвоночник, играя в прятки

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В лагере под Новосибирском 7-летняя девочка сломала позвоночник, играя в прятки

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, она облокотилась на москитную сетку и выпала из окна второго этажа.

В детском лагере в городе Бердске Новосибирской области семилетняя девочка сломала позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Уточняется, что ЧП произошло накануне днём во время игры в прятки. Девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. В результате у ребёнка диагностировали перелом позвоночника.

Сейчас девочка находится в больнице. Её жизни на данный момент ничто не угрожает.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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