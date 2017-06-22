В ДНР продолжается поиск останков красноармейцев. LifeDoc

Однако сейчас данная работа усложняется тем, что в земле попадаются осколки и боеприпасы нынешней войны в Донбассе.

В ДНР, несмотря на активные боевые действия, не прекращается работа по поиску останков погибших солдат Красной армии времён ВОВ. Как рассказал старший прапорщик Вооружённых сил ДНР Александр Мальцев, сейчас поиски усложнились тем, что в земле нередко попадаются осколки и боеприпасы нынешней войны в Донбассе.

Останки поднятых красноармейцев затем предаются земле со всеми воинскими почестями, а вот за останками немецких солдат родственники приезжать отказываются. Также поисковик рассказал, что порой приходится откапывать и брошенных на поле боя солдат украинской армии.