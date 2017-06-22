Перед отравлением жителям Подмосковья подарили канистру со спиртом

В итоге от неизвестного алкоголя погибло три человека. При этом количество пострадавших продолжает расти.

Следственный комитет РФ по Московской области проводит проверку по факту гибели трёх человек от отравления алкоголем в Сергиево-Посадском районе. При этом сотрудники ведомства выяснили, что перед смертью местным жителям подарили канистру со спиртом неизвестного происхождения.

— Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина, — сообщили Лайфу в пресс-службе СУ СК по Московской области.

В результате жертвами стали две женщины и один мужчина. По последним данным, количество пострадавших возросло до восьми, они все находятся в тяжелом состоянии.