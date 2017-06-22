Перед отравлением жителям Подмосковья подарили канистру со спиртом

Следственный комитет РФ по Московской области проводит проверку по факту гибели трёх человек от отравления алкоголем в Сергиево-Посадском районе. При этом сотрудники ведомства выяснили, что перед смертью местным жителям подарили канистру со спиртом неизвестного происхождения.
— Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина, — сообщили Лайфу в пресс-службе СУ СК по Московской области.
В результате жертвами стали две женщины и один мужчина. По последним данным, количество пострадавших возросло до восьми, они все находятся в тяжелом состоянии.
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