В Калифорнии рухнул беспилотник-разведчик ВВС США с размахом крыльев 35 метров

После падения БПЛА в горах начался небольшой пожар, который оперативно потушили.

Стратегический беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США рухнул в Калифорнии, сообщает AP. Американский дрон упал в горах, когда следовал на свою базу, расположенную около города Мэрисвилл.

MORE: Inyo Co. Sheriff's Dept posted this picture minutes after the Global Hawk crash near Mt. Whitney. crews were called to fight the fire pic.twitter.com/vazvkjZhQn — Drew Bollea (@Drew_CBS13) 22 июня 2017 г.

После крушения начался пожар. Как отмечают местные власти, ситуация находится под контролем.

Что касается характеристик RQ-4 Global Hawk, то размах его крыльев составляет 35 метров. Он способен летать в течение 34 часов на высоте 16 тысяч метров.