Основатель Alibaba предсказал сокращение рабочего дня до четырёх часов

По его словам, развитие искусственного интеллекта также позволит людям больше путешествовать.

Основатель интернет-компании Alibaba Group Джек Ма полагает, что через 30 лет люди будут работать по четыре часа в день и четыре дня в неделю. Как пишет "Утро.ру", об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

Ма отметил тенденцию к сокращению рабочего дня в течение последних десятилетий. В качестве примера он привёл своего дедушку, чей рабочий день был вдвое дольше, чем сейчас.

— Я думаю, что через ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю. Мой дедушка работал 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и думал, что он очень занятой, — заявил Ма.

Также глава Alibaba подчеркнул, что благодаря искусственному интеллекту людям удастся намного больше времени уделять путешествиям.