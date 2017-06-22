Суд арестовал восемь квартир и частный дом бывшего главы Удмуртии

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Суд арестовал восемь квартир и частный дом бывшего главы Удмуртии

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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв. ©РИА Новости /Владимир Песня

При этом сам Александр Соловьёв также находится под стражей по обвинению в коррупции.

Басманный суд Москвы распорядился наложить арест на имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва и его дочерей. Сам бывший чиновник находится под стражей, его обвиняют в получении взятки в 140 млн рублей.

Так, теперь под арестом находятся частный дом и восемь квартир Соловьева, причём семь апартаментов расположены в Москве, а ещё одни — в Ижевске. Кроме того, обеспечительный арест наложен на два земельных участка и автомобиль, которые принадлежат дочерям бывшего чиновника, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, 29 мая суд арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере от подрядчиков строительства мостов.

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