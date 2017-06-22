В Канаде наглый орёл стащил рыбу из-под носа у рыбака

Мужчина признался: он и подумать не мог, что подобное может произойти, тем более с ним.

В Сети набирает популярность видео, как орёл украл добычу у рыбака Эштона Филлипса из канадского Ванкувера.

По его словам, он решил снять птицу на камеру, когда та стала приближаться к его лодке, однако он не ожидал, что орёл решит полакомиться его рыбой и стащит её прямо у него из-под носа.

— Я увидел, как этот орёл кружил вдоль береговой линии, поэтому я достал камеру, рассчитывая сделать фото. Внезапно ни с того ни с сего он начал движение к моей лодке, — рассказал рыбак.

Филлипс добавил, что и подумать не мог, что подобное вообще может случиться, а уж тем более с ним.