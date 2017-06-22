Губернатор Кемеровской области вернётся к работе после операции на позвоночнике

Накануне стало известно, что Аману Тулееву провели операцию на позвоночнике. Эта информация появилась после того, как губернатор ушёл на 10 дней в отпуск, но потом решил продлить его.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев чувствует себя хорошо и хочет побыстрее выйти с больничного, заявил Лайфу пресс-секретарь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Алексей Дорошев.

— Когда его из больницы выпишут, приступит к исполнению обязанностей губернатора. Он уже хочет быстрее с больничного выйти, но врачи пока говорят ему поберечь себя, — пояснил Дорошев.

Когда именно Тулеева выпишут из больницы, пока не известно.

Ранее в администрации Кемеровской области рассказали, что губернатору назначили лечение ещё в октябре 2016 года, но из-за плотного рабочего графика он перенёс его на семь месяцев, совместив с отпуском.