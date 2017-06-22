Губернатор Кемеровской области вернётся к работе после операции на позвоночнике

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев чувствует себя хорошо и хочет побыстрее выйти с больничного, заявил Лайфу пресс-секретарь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Алексей Дорошев.
— Когда его из больницы выпишут, приступит к исполнению обязанностей губернатора. Он уже хочет быстрее с больничного выйти, но врачи пока говорят ему поберечь себя, — пояснил Дорошев.
Когда именно Тулеева выпишут из больницы, пока не известно.
Ранее в администрации Кемеровской области рассказали, что губернатору назначили лечение ещё в октябре 2016 года, но из-за плотного рабочего графика он перенёс его на семь месяцев, совместив с отпуском.
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