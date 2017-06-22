СБУ заставляет водителей тайно снимать дороги в Донбассе

Читайте также

СБУ заставляет водителей тайно снимать дороги в Донбассе

2710

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

За отказ "сотрудничать" спецслужбы грозят устроить шоферам проблемы с ГАИ и пограничниками, и даже возбудить против отказавшихся уголовные дела.

Сотрудники Службы безопасности Украины угрозами заставляют водителей пассажирских автобусов, совершающих рейсы по территории Донбасса и России, вести скрытую видеосъемку на маршрутах следования. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

В полицию ЛНР обратилось несколько водителей междугородних и международных автобусов, совершающих рейсы на подконтрольную Украине территорию. Мужчины пожаловались, что на конечных точках маршрута в украинских городах к ним заходили сотрудники СБУ и предлагали установить незаметные авторегистраторы, чтобы вести непрерывную съёмку во время движения по территории ЛНР и Российской Федерации.

— По возвращении на территорию Украины сделанные записи должны были передаваться сотрудникам СБУ. Также от водителей требовались и письменные заявления обо всём, что они видели в пути, — рассказали в полиции.

За отказ от содействия в СБУ угрожали различными "проблемами", среди которых отзыв лицензий, неприятности с ГАИ и пограничниками, а также возбуждение против отказавшихся уголовных дел за "поддержку сепаратизма" и "финансирование терроризма".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!