СБУ заставляет водителей тайно снимать дороги в Донбассе

За отказ "сотрудничать" спецслужбы грозят устроить шоферам проблемы с ГАИ и пограничниками, и даже возбудить против отказавшихся уголовные дела.

Сотрудники Службы безопасности Украины угрозами заставляют водителей пассажирских автобусов, совершающих рейсы по территории Донбасса и России, вести скрытую видеосъемку на маршрутах следования. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

В полицию ЛНР обратилось несколько водителей междугородних и международных автобусов, совершающих рейсы на подконтрольную Украине территорию. Мужчины пожаловались, что на конечных точках маршрута в украинских городах к ним заходили сотрудники СБУ и предлагали установить незаметные авторегистраторы, чтобы вести непрерывную съёмку во время движения по территории ЛНР и Российской Федерации.

— По возвращении на территорию Украины сделанные записи должны были передаваться сотрудникам СБУ. Также от водителей требовались и письменные заявления обо всём, что они видели в пути, — рассказали в полиции.

За отказ от содействия в СБУ угрожали различными "проблемами", среди которых отзыв лицензий, неприятности с ГАИ и пограничниками, а также возбуждение против отказавшихся уголовных дел за "поддержку сепаратизма" и "финансирование терроризма".