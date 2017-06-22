Volkswagen выпустил для России специальную версию седана Passat

Немецкая автомобильная компания Volkswagen представила на российском рынке новую версию Life Plus модели Passat.

Так, в новой версии автомобиля на решётке радиатора, переднем бампере и заднем спойлере теперь находятся эмблемы R-Line. Также в машине появились декоративные детали из алюминия и чёрные глянцевые вставки.

Автомобиль оснастили 17-дюймовыми колесами из лёгкого сплава, ДХО и фонарями с затемнением. У обновлённого Volkswagen появится также система круиз-контроля с функцией Auto-Hold и трёхзонным климат-контролем с противоаллергенным фильтром.

Отметим, что седан Passat Life Plus можно приобрести за 1 799 000 рублей, а Passat Variant обойдётся в 1 939 000 рублей.