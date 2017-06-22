Дутерте извинился перед жителями захваченного ИГИЛ города за военное положение

Для того чтобы выбить террористов из города Марави на острове Минданао, президенту Филиппин пришлось задействовать военных, тяжёлую технику и "эскадроны смерти". В результате Марави был частично разрушен.

Президент Родриго Дутерте выступил перед эвакуированными жителями города в импровизированном центре для беженцев на острове Минданао. Филиппинский лидер пообещал перестроить Марави. Об этом сообщает CNN.

— У меня не было выбора. Они уничтожают Марави. Мне надо было выбить их. Но мне очень жаль, — пояснил Дутерте свои действия против ИГИЛ*.

Напомним, новости об атаках террористов на Филиппинах появились в конце мая. Дутерте тогда сразу же объявил в городе военное положение. Он также пообещал быть жёстким с террористами.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.