Дутерте извинился перед жителями захваченного ИГИЛ города за военное положение

Президент Родриго Дутерте выступил перед эвакуированными жителями города в импровизированном центре для беженцев на острове Минданао. Филиппинский лидер пообещал перестроить Марави. Об этом сообщает CNN.
— У меня не было выбора. Они уничтожают Марави. Мне надо было выбить их. Но мне очень жаль, — пояснил Дутерте свои действия против ИГИЛ*.
Напомним, новости об атаках террористов на Филиппинах появились в конце мая. Дутерте тогда сразу же объявил в городе военное положение. Он также пообещал быть жёстким с террористами.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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