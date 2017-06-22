Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Великой Отечественной войне

Более ста страниц занимают ранее неизвестные воспоминания нескольких военачальников.

Министерство обороны РФ в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своём сайте рассекреченные документы из фондов центрального архива ведомства. Это более ста страниц воспоминаний военачальников.

— Уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному чёткие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны, — отметили в ведомстве.

Документы содержат данные о развёртывании войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года". Военачальники также рассказывали о том, как проходили первые бои. Среди авторов есть маршал Советского Союза Иван Баграмян.

Отдельный интерес могут вызвать воспоминания замначальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа Кузьмы Деревянко. Он оценивал работу по получению разведданных накануне войны.