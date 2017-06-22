ФАС обнаружила в контрактах на благоустройство Москвы нарушения на 4 млрд рублей

В частности, ведомство изучило закупки, связанные с благоустройством Тверской улицы, а также укладкой плитки и бордюров.

Федеральная антимонопольная служба проверила закупки, осуществлённые по программам благоустройства Москвы "Моя улица", и обнаружила нарушения на 4 млрд 98 млн рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

В частности, ФАС изучила закупки, связанные с благоустройством Тверской улицы, а также укладкой плитки и бордюров в столице в текущем году. В результате ведомство пришло к выводу, что оценка работ проводилась "по субъективным критериям". А именно: не были установлены критерии, по которым определялась квалификация нанимаемых работников.

Стало известно, что контракты размещались на сайте госзакупок с нарушением сроков, а банковские гарантии заказчик принимал неправомерно. Также в ФАС отметили, что все пять аукционов по благоустройству столицы выиграла одна организация — ООО "Радор-М".

Несмотря на выявленные нарушения, их немедленного устранения требовать не стали, потому что контракты уже заключены. Так, ущерб теперь можно взыскать только по инициативе заказчика.

Стоит отметить, что контракты попросил проверить депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.