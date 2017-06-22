В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре и дожде

Жителей столицы просят быть осторожными и не ходить под неустойчивыми сооружениями.

С самого утра до 21:00 четверга в столице ожидаются дождь и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает "Утро.ру" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, в основном скорость ветра составит пять — десять метров в секунду, однако могут быть и порывы до 12–17 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что в связи с непогодой могут произойти повреждение линии электропередачи, повал деревьев. Кроме того, прохожим советуют не проходить под неустойчивыми конструкциями, а водителям — не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами.