3D-двойник Льва Толстого "поселился" в Москве на Пречистенке и Воздвиженке

Писатель стал очередным героем приложения "Узнай Москву фото", благодаря которому в разных местах столицы уже можно встретить Ломоносова, Пушкина и Цоя.

Увидеть трёхмерного Льва Толстого можно будет по адресам: ул. Пречистенка, д.11/8, ул. Воздвиженка, д. 9 и ул. Поварская, д. 52. Об этом сообщается на портале мэра и Правительства Москвы.

Пользователи приложения "Узнай Москву" смогут считать специальные метки и сделать селфи с 3D-писателем в его привычном облике: в белой просторной рубахе с кушаком и в брюках, заправленных в чёрные высокие сапоги.

Отметим, по адресу ул. Пречистенка, д. 11/8, расположен музей Льва Толстого. Дом 9 на Воздвиженке — это дом, в котором, согласно сюжету романа "Война и мир", жил в Москве старик Болконский (большую часть времени он проводил в загородной усадьбе). В реальной жизни здание купил дед писателя по матери. Позже оно перешло к другим богатым дворянам, но Лев Толстой бывал в доме и как-то раз на балу встретил княжну Прасковью Щербатову, ставшую прототипом Кити Щербацкой из "Анны Карениной".

По адресу ул. Поварская, напротив д. 52, находится памятник Льву Толстому, установленный в 1956 году. Сама усадьба фигурирует как дом семьи Ростовых в "Войне и мире".

Напомним, в Москве уже "живут" виртуальные двойники 11 известных исторических личностей из разных стран и эпох (Александр Пушкин, Михаил Ломоносов, Петр I и Наполеон, Юрий Гагарин, Петр Чайковский и проч.).