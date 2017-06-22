Изначально предполагалось, что доли в проекте Nord Stream 2 могут получить такие крупные международные компании, как Engie, Wintershall, Royal Dutch Shell, и некоторые другие, однако санкции США поставили это сотрудничество под угрозу.

Представители Nord Stream 2 AG провели предварительные консультации с рядом китайских банков о финансировании строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает газета "Ведомости".

Поиск новых инвесторов вызван новыми антироссийскими санкциями, которые на днях ввёл в действие Минфин США. Документ, среди прочего, ограничил возможность транснациональных компаний инвестировать в строительство экспортных газопроводов для российского газа на сумму свыше $1 млн единовременно или более $5 млн ежегодно.

К слову, изначально предполагалось, что доли в проекте Nord Stream 2 могут получить такие крупные международные компании, как Engie, Wintershall, Royal Dutch Shell, и некоторые другие. Однако санкции поставили это сотрудничество под у г розу.

Напомним, две ветки газопровода "Северный поток — 2" должны пройти из России в Германию по дну Балтийского моря.