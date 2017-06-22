Серебренников попросил зрителей доказать СК, что "Гоголь-центр" ставил спектакли

Режиссёр считает абсурдной и шизофренической ситуацию, когда следователи не верят, что постановки были реальными.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников вынужден просить зрителей рассказать о своих впечатления о спектаклях, чтобы доказать Следственному комитету РФ то, что постановки имели место.

Соответствующее обращение режиссёр разместил на своей странице в "Фейсбуке", назвав ситуацию абсурдной и шизофренической.

— Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни, — написал Серебренников.

Отдельно он попросил зрителей рассказать о постановке "Сон в летнюю ночь", так как, по словам режиссёра, в СК РФ не верят, что она была.

— Следующая серия спектаклей "Сон в летнюю ночь" начинается в "Гоголь-центре" с 3 по 8 июля. Мы её будем начинать заявлением о невиновности наших товарищей, попавших в беду, — заявил худрук "Гоголь-центра".

Напомним, бывший директор "Гоголь-центра" Алесей Малобродский был взят под стражу 21 июня на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина был организатором и активным участником хищений бюджетных средств, которые выделялись в том числе на постановку спектаклей.

Это уже второе обращение Серебренникова через "Фейсбук". В первом он заявлял, что ему нечего скрывать.