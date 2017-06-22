Звезда сериала "Друзья" хочет родить ребёнка в 53 года

Свою единственную дочь актриса Кортни Кокс родила в возрасте 40 лет. Теперь она и её новый жених, музыкант Джонни Макдэйд, мечтают о потомстве.

53-летняя звезда американского сериала "Друзья" Кортни Кокс хочет родить ещё одного ребёнка. Об этом актриса заявила в интервью журналу New Beauty.

They are both so gorgeous!!!!!! #courteneycox #cocoarquette #gorgeous #flawless #stunning #loveher Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxfanpage) Дек 16 2012 в 7:36 PST

— Я бы хотела завести ребёнка сейчас, — заявила Кокс журналу. — Я знаю, это сумасшедшая идея, но я собираюсь это сделать.

К продолжению рода актрису склоняет и её жених — 40-летний Джонни Макдэйд, вокалист группы SnowPatrol, с которым она встречается с 2013 года. Актриса призналась, что собирается воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения.

У актрисы есть 13-летняя дочь Коко Аркетт от первого брака с американским актёром Дэвидом Аркеттом.