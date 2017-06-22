Звезда сериала "Друзья" хочет родить ребёнка в 53 года

53-летняя звезда американского сериала "Друзья" Кортни Кокс хочет родить ещё одного ребёнка. Об этом актриса заявила в интервью журналу New Beauty.
— Я бы хотела завести ребёнка сейчас, — заявила Кокс журналу. — Я знаю, это сумасшедшая идея, но я собираюсь это сделать.
К продолжению рода актрису склоняет и её жених — 40-летний Джонни Макдэйд, вокалист группы SnowPatrol, с которым она встречается с 2013 года. Актриса призналась, что собирается воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения.
My favorite day in New York with @johnnymcdaid pic.twitter.com/jASYJIFss7— Courteney Cox (@CourteneyCox) 29 октября 2016 г.
У актрисы есть 13-летняя дочь Коко Аркетт от первого брака с американским актёром Дэвидом Аркеттом.
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