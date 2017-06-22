Режиссёра "Трёх метров над уровнем неба" не будут выдворять из России

Ранее Фернандо Гонсалес Молина и его группа были задержаны в Нижегородской области за съёмки на закрытых объектах региона без необходимой аккредитации.

Суд Нижнего Новгорода не стал выдворять из России испанца Фернандо Гонзалеза Молину — режиссёра известного фильма "Три метра над уровнем моря". Его и съёмочную группу оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства и запретили последующие съёмки (у испанцев не было аккредитации). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Накануне вечером полицейские задержали Молину и его спутников и доставили в отделение ФМС. Он и группа испанского телеканала Prisa снимали видео в тоннелях метро Нижнего Новгорода, а также проехали в закрытый город Саров, не имея аккредитации. Цель приезда группы — документальный фильм о геях, живущих в Сарове.

Фернандо Гонсалес Молина — режиссёр популярной мелодрамы "Три метра над уровнем неба". История любви богатой девушки и бедного бунтаря вышла в 2010 году и покорила зрителей по всему миру, в том числе и в России.