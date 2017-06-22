Захарова назвала вопиющим нарушением права, что коалиция сбила истребитель САР

При этом она считает, что коалиция также нарушила принципы суверенитета и территориальную целостность Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что коалиция нарушила международное право, сбив сирийский истребитель Су-22. Захарова также требует, чтобы Вашингтон провёл тщательное расследование всех обстоятельств.

— Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к уставу ООН, — отметила дипломат.

Как ранее сообщал Лайф, в Минобороны РФ приняли решение прекратить сотрудничество с США в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Таким образом в военном ведомстве отреагировали на тот факт, что самолёт коалиции во главе с США сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка.