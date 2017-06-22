Принц Гарри заявил, что никто из его семьи не хочет быть королём

Об этом наследник престола заявил в ходе интервью американскому журналу Newsweek.

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри заявил, что никто из его семьи не хочет стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.

— Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королём или королевой? Не думаю, — сказал принц Гарри.

Однако принц добавил, что, вне зависимости от своего желания, члены королевской семьи будут исполнять свои обязанности, когда придёт время. Также он подчеркнул, что даже если он станет королём, в его жизни мало что изменится.

— Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками, — заключил принц Гарри.