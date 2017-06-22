Подростка, сбитого охранником "Газпрома", признали виновником аварии

В результате страшного ДТП 16-летний Кирилл получил многочисленные травмы и уже пять месяцев находится в тяжёлом состоянии. При этом у подростка есть шанс на восстановление и ему нужна помощь.

Вечером 6 ноября прошлого года в городе Ржеве в Тверской области водитель автомобиля Audi Q3 при обгоне сбил 16-летнего Кирилла Зуева, который шёл вместе с другом по левому краю проезжей части в попутном направлении. За рулём в тот момент был 48-летний охранник филиала "Газпрома" во Ржеве Дмитрий Суслин. После долгих разбирательств виновником аварии признали пешехода. Об этом сообщает Mash.

На записи видеорегистратора зафиксирован момент, когда Суслин пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и сбил Кирилла. При этом мальчики шли вдоль дороги лицом к потоку, как и полагается согласно ПДД. У водителя был выключен дальний свет, детей он не увидел.

Сразу после аварии Кирилл впал в кому, его доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у ребёнка ушиб головного мозга тяжёлой степени, диффузный отёк вещества головного мозга, сильный ушиб правого лёгкого, множественные переломы и проч.

Подросток уже перенёс несколько сложнейших операций, в том числе имплантацию катетера для перитонеального диализа, операцию по наложению трахеостомы (ребёнок не мог самостоятельно дышать) и установку шунтирующей системы для отвода жидкости из головного мозга в брюшную полость. Сейчас Кириллу требуется сложная реабилитация, мальчик будет заново учиться говорить, ходить, сидеть и ухаживать за собой.

Средства семьи Кирилла на исходе: родители воспитывают ещё двух несовершеннолетних детей (младшая дочка родилась всего через 10 дней после страшной аварии).

Те, кто хочет помочь Кириллу в его непростой ситуации, могут узнать дополнительную информацию в группе ВК "Помощь Кириллу Зуеву 16 лет".