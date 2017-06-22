Захарова — об условном сроке для совратившего девочку Лизу: Гуманность поражает

Как установил суд, 24-летний мигрант Исмет С. не только вступил в половую связь с несовершеннолетней, но и снял порнографические материалы с её участием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вердикт Берлинского суда, приговорившего мигранта к условному наказанию за сексуальную связь с русскоязычной девочкой Лизой.

— Гуманность германского суда просто поражает! Но расследование было объективным, именно на этом мы и настаивали, — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, из этой истории не получилось бы громкого разбирательства, если бы немецкая сторона провела непредвзятое расследование с самого начала.

Напомним, 24-летний Исмет был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста, а также в изготовлении детской порнографии.

"Дело Лизы" вызвало широкий общественный резонанс как в Германии, так и в России. Русскоязычные родители 13-летней девочки заявляли, что их дочь похитили и изнасиловали мигранты. Однако немецкие правоохранители сообщали, что девочка всё выдумала и находилась у своего молодого человека.