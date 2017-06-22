Заместитель Ляшко обозвал генпрокурора троянским конём Порошенко

По его словам, все члены Радикальной партии подписались под инициативой отправить Луценко в отставку.

Заместитель Олега Ляшко — Андрей Лозовой обозвал генпрокурора Юрия Луценко троянским конём президента. Как сообщает "Украинская правда", такое заявление он сделал с трибуны Верховной рады.

— Этот Порошенковский троянской конь, которой продолжает политику тотальной коррупции и политических репрессий в Генпрокуратуре, должен уйти и должен нести ответственность за свои преступления, потому что представлением на меня Луценко превысил служебные полномочия, — сказал Лозовой.

Также он заявил, что все члены Радикальной партии подписались под инициативой отправить генпрокурора в отставку.

Лозовой обвинил Луценко и в том, что он использует Генпрокуратуру как способ давления на политически неугодных.

Ранее сообщалось о том, что Луценко страдает из-за отсутствия юридического образования.