Мухин сравнил санкции против России с попыткой США выстрелить себе в ногу

По его мнению, Белый дом из инстинкта самосохранения не пойдёт на серьёзный "разлом в мировой системе".

Сообщение СМИ о том, что Белый дом намерен смягчить законопроект конгресса о санкциях против России, может говорить о здравомыслии в Вашингтоне. Так ситуацию прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Это можно воспринимать как попытку здравомыслия возобладать над русофобской политикой конгресса, — сказал Мухин Лайфу.

По его мнению, в данном случае можно говорить об инстинкте самосохранения у Вашингтона, так как очередные санкции против России могут привести к "очень серьёзным разломам в мировой системе".

— Россия — часть мировой экономической и политической системы, и любые действия в её адрес похожи на выстрел в ногу самому себе, — полагает эксперт. — Вашингтон действует не из каких-то тёплых отношений к России. В этом он не был замечен. Скорее речь идёт о более взвешенной, разумной политике, что, безусловно, должно приветствоваться.

Ранее Сенат США утвердил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Они могут коснуться среди прочего российских банков, нефтегазового сектора, металлургии и транспорта. Теперь пакет санкций должна рассмотреть палата представителей.