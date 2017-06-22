Фонд кино назвал самые популярные фильмы у россиян в 2016 году

Советские фильмы в России по-прежнему смотрят с большим удовольствием, чем новинки киноиндустрии.

Фонд кино назвал самый популярный фильм 2016 года из тех, которые показывали по ТВ. Им оказалась лирическая советская комедия "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. В рейтинг вошло 20 кинолент. Он опубликован на сайте фонда.

Трансляцию фильма "Любовь и голуби" по телевизору посмотрели 8,7 процента зрительской аудитории. На втором месте лента Александра Серого "Джентльмены удачи". На третьем — комедия Леонида Гайдая "Пёс Барбос и необычный кросс".

Всего в топ-20 попали 13 советских лент, среди которых также бессмертная "Ирония судьбы", "Операция Ы" и другие. Также в рейтинге четыре российские и три американские картины.

Отдельный рейтинг был составлен для фильмов, снятых в России уже с 2000 года. В нём первое место ушло фильму "А зори здесь тихие..." — ремейку известной военной картины на Первом канале. Его посмотрело 5,5% телезрителей. Среди пяти самых популярных также "Битва за Севастополь", "Батальон" и ещё один ремейк — "Ирония судьбы. Продолжение".