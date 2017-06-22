Подросток увидел, как поезд сбил мужчину, и от шока спрыгнул с моста в Москве

Врачи объяснили поступок 15-летнего юноши тем, что он испытал сильнейший стресс.

15-летний Алексей Ф. стал свидетелем того, как поезд сбил мужчину на железнодорожной станции Тушинская. Подростка это настолько потрясло, что он, не отдавая себе отчёта, решил прыгнуть с Крымского моста.

Как оказалось, юноша договорился встретиться с друзьями, чтобы поехать и погулять в парке Горького. Однако на Тушинской он стал свидетелем того, как мужчина упал на рельсы и оказался под колёсами электрички.

Несмотря на инцидент, Алексей направился в парк Горького, однако на Крымском мосту неожиданно остановился и прыгнул вниз. Друзья его нашли чуть позже под сооружением. С тяжёлыми травмами подросток был доставлен в реанимацию.

Как юноша объяснил врачам, из его памяти выпал момент, когда он прыгал с моста. Врачи потом объяснили его поступок острой реакцией на стресс.