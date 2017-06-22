"И нардепы чувствуют лето". Савченко обнажилась на заседании Рады

Народный депутат Надежда Савченко обнажилась на одном из заседаний Верховной рады. Откровенный снимок выложил на своей странице в "Фейсбуке" фотограф Богдан Бортаков.
Он уточнил, что нардеп пришла в рубашке с приспущенным плечом на заседание 22 июня.
Ещё одно фото Савченко на своей странице в "Твиттере" выложила журналистка Яна Полянская.
І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi— Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.
— И депутаты чувствуют лето, — подписала она снимок.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на откровенное фото нардепа. Некоторым из них пришлась по душе "жаркая" Савченко, другие призвали её остановиться и больше не оголяться.
Ранее сообщалось, что депутат кардинально сменила имидж, появившись в эфире одного из украинских телеканалов с макияжем и в ярком платье. А затем Савченко и вовсе заявила, что устала от политики и "хочет летать".
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