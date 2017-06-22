"И нардепы чувствуют лето". Савченко обнажилась на заседании Рады

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на откровенные фотографии. Некоторым пришлась по душе "жаркая" Савченко, другие же попросили её остановиться.

Народный депутат Надежда Савченко обнажилась на одном из заседаний Верховной рады. Откровенный снимок выложил на своей странице в "Фейсбуке" фотограф Богдан Бортаков.

Он уточнил, что нардеп пришла в рубашке с приспущенным плечом на заседание 22 июня.

Ещё одно фото Савченко на своей странице в "Твиттере" выложила журналистка Яна Полянская.

І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi — Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.

— И депутаты чувствуют лето, — подписала она снимок.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на откровенное фото нардепа. Некоторым из них пришлась по душе "жаркая" Савченко, другие призвали её остановиться и больше не оголяться.

Ранее сообщалось, что депутат кардинально сменила имидж, появившись в эфире одного из украинских телеканалов с макияжем и в ярком платье. А затем Савченко и вовсе заявила, что устала от политики и "хочет летать".