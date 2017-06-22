При взрыве у банка в Афганистане погибло 29 человек

По словам представителя губернатора, ЧП произошло в тот момент, когда военнослужащие и местные жители пришли за зарплатой.

У здания банка в южной афганской провинции Гильменд взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает Tolo News, количество жертв достигло 29 человек. Кроме того, около 50 получили травмы различной степени тяжести.

LASHKARGAH - At least 29 people killed and nearly 50 others wounded in #Lashkargah car bomb blast, health officials confirmed. — TOLOnews (@TOLOnews) 22 июня 2017 г.

Местные власти также добавили, что взрыв прогремел в тот момент, когда жители и военные пришли в банк за зарплатой.