При взрыве у банка в Афганистане погибло 29 человек

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При взрыве у банка в Афганистане погибло 29 человек

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По словам представителя губернатора, ЧП произошло в тот момент, когда военнослужащие и местные жители пришли за зарплатой.

У здания банка в южной афганской провинции Гильменд взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает Tolo News, количество жертв достигло 29 человек. Кроме того, около 50 получили травмы различной степени тяжести.

Местные власти также добавили, что взрыв прогремел в тот момент, когда жители и военные пришли в банк за зарплатой.

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