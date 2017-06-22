Официальная газета КНДР провозгласила Трампа психопатом

Издание утверждает, что спекуляции на теме вероятного превентивного удара по КНДР помогают президенту США отвлечь внимание от политического кризиса в своей стране.

Официальная северокорейская газета "Нодон синмун" открыто назвала президента США Дональда Трампа психопатом, сотрудничество с которым может привести исключительно к краху. Об этом говорится в официальном обращении к Сеулу от представителей Пхеньяна.

— Южная Корея должна понять, что следование за психопатом Трампом приведёт только к катастрофе, — утверждает издание.

При этом в Северной Корее объясняют необходимость президента США постоянно возвращаться к теме превентивного удара по КНДР желанием отвлечь внимание общественности от политического кризиса, с которым столкнулся Дональд Трамп.

Отметим, очередной виток эскалации в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном вызван смертью американского студента Отто Вомбиера, который скончался вскоре после возвращения из КНДР, где был осуждён за попытку украсть политический плакат. В Северной Корее Вомбиера приговорили к 15 годам, однако Госдепу удалось добиться его освобождения.