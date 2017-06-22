Более 1,5 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

При этом Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ежедневно отправляет в погранслужбу ФСБ реестры лиц, которые выплатили задолженности и снова могут покидать пределы РФ.

Глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что по состоянию на 1 мая 1,6 миллиона граждан ограничены в праве выезжать на границу из-за наличия долгов. Его слова цитирует РИА "Новости".

— На 2017–2018 годы важнейшей задачей службы является переход на электронный документооборот с судами. Сейчас он находится в стадии опытной эксплуатации, — добавил Аристов в интервью РИА "Новости".

Отметим, по данным ФССП на конец первого квартала 2017 года, "невыездные" россияне задолжали более триллиона рублей.