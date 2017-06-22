Макрон: Путину нужна великая Россия, а не слабый Запад

Президент Франции признался, что уважает Владимира Путина и у них была конструктивная встреча.

Цель президента РФ Владимира Путина — сделать великой Россию, а не добиться ослабления Запада. Такое мнение в интервью Le Figaro выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

— В чём мотив Путина? В восстановлении могущественного образа России, — добавил Макрон.

Он признал, что пока у лидеров Франции и России "чудесного" не выходит, однако найти общее, в частности по сирийскому конфликту, удаётся. Макрон считает, что бороться с терроризмом нужно вместе, и особенно в сотрудничестве с Россией.

— Я уважаю Владимира Путина. У нас с ним был конструктивный разговор. У нас есть настоящие разногласия, в частности по Украине, но он также увидел мою позицию, — рассказал Макрон.