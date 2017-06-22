В День памяти и скорби Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава государства почтил память тех, кто отдал свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне.

В День памяти и скорби президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Таким образом глава государства почтил память защитников Отечества, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.

Солдаты роты почётного караула вынесли и установили венок из еловых ветвей и красных гвоздик, охваченных лентой в цветах российского флага с золотой надписью: "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Путин в свою очередь расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы войны.

Отметим, что цветы к мемориалу возложили и руководители администрации Кремля и кабинета министров, представители Совета Федерации и Госдумы, ветеранских организаций.